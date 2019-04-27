Узбекистан хочет создать в Омске центр по распределению фруктов

CA-NEWS (UZ) - Стало известно, что Узбекистан предложил организовать в Омске логистический центр и склад по распределению фруктов и сухофруктов, специй собственного производства, поставки которых в Омск узбекский бизнес готов обеспечить, сообщает 27 апреля БК.

Омским коммерсантам в ходе недавней бизнес-миссии также поступили предложения по созданию совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, в частности сушки овощей и фруктов.