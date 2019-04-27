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  27 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан хочет создать в Омске центр по распределению фруктов

CA-NEWS (UZ) -  Стало известно, что Узбекистан предложил организовать в Омске логистический центр и склад по распределению фруктов и сухофруктов, специй собственного производства, поставки которых в Омск узбекский бизнес готов обеспечить, сообщает 27 апреля БК.

Омским коммерсантам в ходе недавней бизнес-миссии также поступили предложения по созданию совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, в частности сушки овощей и фруктов.

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