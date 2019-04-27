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  27 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Уфе приостановили деятельность кафе, где незаконно трудилась гражданка Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Судебные приставы Уфы приостановили деятельность заведения общественного питания «Регистан Чайхана», где незаконно трудилась гражданка Узбекистана, сообщили в региональной службе региональных приставов.

Известно, что индивидуальный предприниматель принял на работу женщину в качестве посудомойщицы без соответствующих документов.

По информации пресс-службы УФССП по РБ, по итогам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 15 суток.

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