Фермеров Лебапского велаята вынуждают выращивать шелкопряд

CA-NEWS (TM) - В восточной области Туркменистана в Лебапском велаяте фермеров снова вынуждают выращивать тутовый шелкопряд.

"Арендаторов опять заставляют брать и ухаживать за тутовым шелкопрядом, - сообщает корреспондент Азатлыка о ситуации в регионе. По его словам, фермеры из-за нерентабельности крайне неохотно берут личинок для выращивания. В свою очередь, местные власти прибегают к различным способам поощрения и принуждения сельских жителей.

"В прошлом году людей обманули, пообещав за каждый килограмм коконов выделить по десять килограммов корма для скота. Но многие из арендаторов, так и не дождались корма. В этом году тоже пообещали корм, но люди конечно не верят и отказываются. Тогда им пригрозили, что у них отнимут арендованные земли", сообщил корреспондент Азатлыка.

Процесс выращивания гусениц шелкопряда и производства коконов трудоемкий. По словам самих фермеров, они из года в год сталкиваются с нехваткой корма для гусениц, кроме того, установленная государством закупочная цена зачастую не оправдывает затраты и не гарантирует прибыль. Цена коконов шелкопряда остается неизменной в размере 7 манатов за килограмм.

"Уход за шелкопрядом это адская работа. Надо на месяц освободить несколько комнат, а самим жить во дворе. Кроме того, мало тутовников. Их не хватает", - сообщает один из собеседников Азатлыка из Лебапа.

Гусеница тутового шелкопряда питается исключительно листьями шелковицы (тутового дерева).

В январе правительство Туркменистана заявило о планах по производству в этом году 2030 тонн коконов шелкопряда.

Согласно одобренному 4 января плану, в нынешнем году по всей стране предусмотрено производство коконов в размере 2030 тонн, из этого объема Ахалскому велаяту поручено произвести 155 тонн, Балканскому – 25 тонн, Дашогузскому – 485 тонн, Марыйскому – 405 тонн. Выполнение наибольшей части государственного плана по производству шелкопряда поручено Лебапскому велаяту – 960 тонн.

В марте нынешнего года СМИ Туркменистана сообщили о планах по высадке в Дашогузском велаяте 60 тысяч саженцев тутовника, листья которые впоследствии будут использованы в качестве корма для личинок тутового шелкопряда.

По словам корреспондентов Азатлыка, в остальных регионах Туркменистана аналогичная ситуация. Местные власти для выполнения плата вынуждают фермеров заниматься выращиванием шелковичных гусениц.

Кроме того, к производству шелкопряда систематически привлекают сотрудников бюджетных учреждений.

"Сейчас идёт агитация среди учителей и медработников взять шелкопряд для ухода. По крайне мере, пока им еще не начали угрожать. В прошлом году их заставили, угрожая в случаях отказа помогать государству", - сообщил 26 апреля корреспондент Азатлыка в Туркменистане.