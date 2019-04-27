КЧС Таджикистана получил 5 единиц тяжелой техники от Фонда Короля Салмана

CA-NEWS (TJ) - Церемония передачи пяти единиц специальной и тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, закупленных Фондом Короля Салмана Саудовской Аравии, состоялась сегодня, 26 апреля в Душанбе.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи, оборудование передано Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана для создающихся мобильных групп КЧС.

Данная поддержка была осуществлена в рамках подписанного протокола о закупке технических средств, подписанного между КЧС и Фондом Короля Салмана 27 декабря 2018 года.

Данная техника предназначена для своевременной доставки к месту мобильных групп для реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, а также для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В церемонии приняли участие председатель КЧС Рустам Назарзода, Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Саудовской Аравии в РТ, посол Франции, главы Агентства Ага Хана по Хабитат, Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) и других международных организаций.

Глава КЧС в своем выступлении поблагодарил за предоставленную технику, и подчеркнул, что данная техника, несомненно, способствует спасению многих жизней и облегчению труда спасателей.

Затем глава КЧС Рустам Назарзода и посол Саудовской Аравии в Таджикистане Абдулазиз Мухаммад Аль-Бади подписали акт приема и передачи техники, сообщила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС.