Нурсултан Назарбаев предложил новую геополитическую реальность «Три Д»

CA-NEWS (KZ) - В ходе выступления на сессии Второго форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Нурсултан Назарбаев рассказал о возможных путях преодоления современных глобальных вызовов, сообщает пресс-служба первого президента РК.

Назарбаев указал на рост конкуренции на межрегиональном уровне, подчеркнув актуальность обеспечения кибербезопасности и безопасности используемых коммуникаций

-Под вопрос поставлена эффективность глобальных институтов развития и безопасности в целом. В экономической области стали развязываться так называемые «торговые и санкционные войны». Замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. В совокупности это ведет к снижению темпов роста мировой экономики и, как следствие – к ухудшению положения людей, в первую очередь, в развивающихся странах, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В тоже время первый президент Казахстана призвал мировое сообщество объединиться для решения глобальных проблем человечества.

Второй диалог, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, необходим на уровне Евразии с целью объединения потенциалов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

-Третий диалог – это системный экономический диалог между Евразийским экономическим союзом, Европейским Союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. Развитие экономической кооперации в таком формате способно, во-первых, дать мощнейший импульс для развития наших стран, роста экономик и повышения благополучия граждан. Во-вторых, создать новые источники диверсификации, укрепления конкурентоспособности, улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности государств. В-третьих, трансформироваться в сигнал для повышения глобальной роли Большой Евразии, - сказал Первый Президент Казахстана.

В заключение Назарбаев отметил, что запуск трех указанных диалогов отвечает общим интересам всех участников форума и подчеркнул необходимость формирования взаимосвязи для устойчивого будущего объединенной Евразии.