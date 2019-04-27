Подведомственный Рогунской ГЭС колледж остался без денег

CA-NEWS (TJ) - Десятки преподавателей инженерно-технического колледжа в Рогуне сетуют, что с начала этого года не получали зарплату, сообщает Радио Озоди.

Это учебное заведение находится в ведении Рогунского гидроузла и спонсируется ОАО «Рогунская ГЭС».

Руководство колледжа подтвердило данный факт, но подчеркнуло, что решение проблемы не в их компетенции. Представители ОАО «Рогунская ГЭС» от комментариев отказались, сославшись на то, что ответят только на письменный запрос.

Один из преподавателей колледжа на анонимных условиях сообщил, что заработная плата – единственный источник дохода для него. По его словам, он не раз требовал у руководства выплату зарплаты, но слышал в ответ: «Денег нет, как будут, получите зарплату».

Другой преподаватель говорит, что за это время задолжал продуктовому магазину около 1 тыс сомони. «Мне ведь надо было кормить семью. Пришлось идти в местный магазин и брать продукты в долг. Хорошо, что продавец знает меня и доверяет», - сказал он.

В инженерно-техническом колледже в Рогуне обучаются сотни студентов, в штате – свыше 50 сотрудников.

Самариддин Ёкубов, директор колледжа, сказал 26 апреля в беседе с Радио Озоди, что сотрудники колледжа не получали зарплату с января этого года.

«Да, есть такие проблемы. Когда поступают деньги в ОАО «Рогунская ГЭС», то и мы с деньгами. А так, приходится ждать», - говорит он.

Ранее строители, задействованные на стройплощадке Рогунской ГЭС, также жаловались на задержку зарплаты. Тогда руководство предприятия опровергло наличие этой проблемы.

Рогунская ГЭС является самым крупным энергетическим проектом Таджикистана. По данным Минфина, Таджикистан в 2019 году выделил из бюджета на строительство гидроузла 2 млрд 100 млн сомони (около 222 млн долларов). В прошлом году на строительство Рогунской ГЭС было выделено 4,7 млрд сомони, из которых 3,4 млрд сомони – из казны государства, остальные средства за счет евробондов.

Таджикистан до последнего времени продолжал стройку за собственные средства, но в начале апреля обратился к Всемирному банку за помощью в привлечении инвестиций.

В министерстве образования и науки Таджикистана сообщили Радио Озоди, что инженерно-технический колледж в Рогуне находится в ведении ОАО «Рогунская ГЭС», поэтому это акционерное общество и выплачивает зарплату сотрудникам колледжа.

Эхсон Хушбахт, пресс-секретарь министерства, сказал, что если проблема не будет решена, то Минобрнауки может направить официальное письмо в местные органы власти и потребовать скорейшего решения. В противном случае Минобрнауки направит письмо в Минфин и премьер-министру страны.

Учителя в Таджикистане получают скромную зарплату в размере от 500 до 1500 сомони. «Даже эти деньги не всегда получаем своевременно и полностью. С нашей зарплаты взимают деньги на подписку газет и различные мероприятия», - говорит один из преподавателей.