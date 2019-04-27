РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе состоялось торжественное открытие «Мотосезона-2019»

CA-NEWS (TJ) -  Мотоколонна, состоящая из более 70-ти мотоциклов, в сопровождении патрульных машин с развернутыми знаменами, торжественно проехала по улицам Душанбе – от комплекса «Наврузгох» до Парка Победы, сообщает "Азия-Плюс".

По прибытию в Парк Победы, вице - президент мотоклуба «Ирбис» Форис Нурмухамедов поздравил всех с открытием сезона и поблагодарил всех участников за помощь, оказанную в организации мероприятия.

Байкеров поздравил и посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Поздравление он начал с минуты молчания в честь воинов, погибших в годы ВОВ.

«Очень знаменательно, что открытые мотосезона проходит на мемориале Победы. В этой связи мне хотелось бы напомнить о вкладе Таджикистана в Победу. Более 300 тыс. воинов из Таджикистана достойно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Огромную помощь оказала республика тысячам жителей центральных и западных областей России, которые были эвакуированы в страну, где они нашли кров и приют. Особенно я хочу отметить, что здесь в Душанбе были спасены тысячи жителей блокадного Ленинграда», - сказал он.

В заключении глава российского диппредставительства пожелал байкерам «хороших дорог, попутного ветра и новых горизонтов».

За участие в байкерском движении некоторым участникам мероприятия были вручены грамоты и памятные подарки.

Кульминацией мероприятия стало возложение цветов у Вечного огня в Парке Победы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На месте нового взрыва на Шри-Ланке обнаружены 15 тел
  • В туркменском Балканабаде наблюдаются очереди у банкоматов
  • В Петербург не пустили 20 тонн редиса и капусты из Узбекистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×