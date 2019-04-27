Касым-Жомарт Токаев посетил Назарбаев Интеллектуальную школу

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 27 апреля в беседе с учениками и преподавателями отметил, что созданная по всей стране сеть Назарбаев Интеллектуальных школ предоставляет отличные возможности для обучения и развития, сообщает Акорда.

Глава государства ознакомился с работой клуба «Модель ООН», посетил региональные соревнования по робототехнике. Президента проинформировали о состоянии материально-теxнической базы учебного заведения xимико-биологического направления, оснащении современным мультимедийным оборудованием.