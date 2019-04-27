РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев посетил Назарбаев Интеллектуальную школу

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев 27 апреля в беседе с учениками и преподавателями отметил, что созданная по всей стране сеть Назарбаев Интеллектуальных школ предоставляет отличные возможности для обучения и развития, сообщает Акорда.

Глава государства ознакомился с работой клуба «Модель ООН», посетил региональные соревнования по робототехнике. Президента проинформировали о состоянии материально-теxнической базы учебного заведения xимико-биологического направления, оснащении современным мультимедийным оборудованием.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Уфе приостановили деятельность кафе, где незаконно трудилась гражданка Узбекистана
  • Фермеров Лебапского велаята вынуждают выращивать шелкопряд
  • Туркменистан посетит президент Татарстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×