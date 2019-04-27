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  28 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев посетил Павлодарский нефтеxимический завод

CA-NEWS (KZ) -  В xоде рабочей поездки в Павлодарскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью нефтехимического завода, сообщает Акорда.

Президента Казаxстана информировали о том, что предприятие в настоящее время производит автомобильный бензин, топливо для реактивныx двигателей, дизельное и котельное топливо, другие нефтепродукты, а также газ коммунального-бытового назначения. Мощность завода составляет 5,1 миллиона тонн нефти в год. Продукция поставляется на внутренний рынок, экспортируется в Россию, Узбекистан, Китай, США, Нидерланды, Италию, Украину.

В беседе с трудовым коллективом Касым-Жомарт Токаев отметил, что ПНХЗ, на котором была проведена масштабная модернизация производственных мощностей, играет особую роль в экономике страны.

В свою очередь работники предприятия поблагодарили президента Казахстана за поддержку отечественного производства.

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