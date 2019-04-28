На форуме «Один пояс - один путь» подписали соглашения на 64 млрд долларов

CA-NEWS (CA) - Компании, принявшие участие в международном форуме "Один пояс - один путь", подписали соглашения на сумму более 64 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

"В ходе форума была много представителей компаний, которые приняли участие в бизнес-саммите. Они подписали соглашения на сумму более 64 миллиардов долларов", - заявил на итоговой пресс-конференции Си Цзиньпин.

Он добавил, что всего стороны в ходе форума пришли к консенсусу по 283 проектам, в том числе были подписаны межправительственные соглашения и соглашения по практическому сотрудничеству.

Второй форум "Один пояс - один путь" проходил в Пекине 25-27 апреля, в нем приняли участие 37 лидеров государств и правительств.