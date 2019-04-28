Нурсултан Назарбаев встретился с Джеки Чаном в Пекине (фото)

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Пекине встретился с известным актером Джеки Чаном, сообщает 28 апреля Акорда. Во встрече также приняли участие соратники и члены творческой команды китайского актера.

В ходе беседы Назарбаев отметил значимую роль Джеки Чана в мировом кинематографе.

– Я очень рад встретится с такой знаменитостью. Вы популярны во все мире, – сказал Назарбаев.

В свою очередь китайский актер рассказал о творческих планах на ближайший период и поделился своим видением реализации совместных проектов в сфере киноиндустрии.