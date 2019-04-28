В Андижане помощник прокурора сбил насмерть мужчину и скрылся

CA-NEWS (UZ) - 45-летний мужчина погиб в ДТП с участием сотрудника прокуратуры в Мархаматском районе Андижанской области. Родственники погибшего утверждают, что находившийся за рулем автомобиля помощник прокурора района сбежал с места инцидента. Однако в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана сообщили, что помощник прокурора не сбегал с места происшествия, а отвез сбитого пешехода в больницу.

ДТП со смертельным исходом произошел 25 апреля, приблизительно в 11 часов ночи, на территории махалли «Гар-гар» в Мархаматском районе.

Как удалось выяснить «Озодлику», за рулем автомобиля марки «Нексия», сбившего 45-летнего пешехода, находился старший помощник прокурора Мархаматского района.

Один из родственников скончавшегося пешехода говорит нашему репортеру, что водитель автомобиля сбежал с места проишествия.

– Автомобиль сбил моего дядю. Удар был настолько сильным, что дядя разбил правую сторону лобового стекла и влетел в салон машины. Когда мы приехали туда, водителя не оказалось на месте, а дядя лежал при смерти. Верхняя половина его туловища залетела внутрь салона через лобовое стекло. Мы вызвали «скорую», но когда приехали в больницу, нам сказали, что дядя уже мертв, – говорит собеседник.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана «Озодлику» сообщили, что за рулем сбившего пешехода автомобиля «Нексия» находился Б.П., работающий старшим помощником прокурора Мархаматского района.

Однако в пресс-службе категорически опровергли утверждения родственников погибшего о том, что водитель авто сбежал с места проишествия.

«Пешеход Б.Б. шел по центру автомобильной дороги. От полученных травм он скончалась на месте проишествия. Результаты предварительной экпертизы и показания находившихся рядом с ним друзей подтвердили, что умерший находился в состоянии алкогольного опьянения. Но водитель не сбегал с места ДТП, напротив, он сам отвез в больницу сбитого пешехода», – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Родственники погибшего пешехода в разговоре с репортером «Озодлика» не стали отрицать, что на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Они говорят, что старший помощник прокурора, сбив их родственника, сразу сбежал с места проишествия и скрылся в здании прокуратуры Мархаматского района.

– Возможно, он был подвыпившим, но автомобиль сбил его с правой стороны. Если бы он шел по центру дороги, то влетел бы по центру лобового стекла автомобиля. Когда мы приехали на место ДТП, водителя не было на место. Мы сами вызвали «скорую», племянник сам отвез его в больницу, – сказал один из родственников скончавшегося пешехода.

По данному факту прокуратура Андижанской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса республики.

Назначены судебно-медицинская и другие виды экспертиз.