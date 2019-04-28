РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нурсултана Назарбаева наградили высшей госнаградой КНР Орденом Дружбы

CA-NEWS (KZ) -  Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наградили Орденом Дружбы Китайской Народной Республики. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

Орден Дружбы Китайской Народной Республики - высшая государственная награда для иностранных граждан.

– Китай – это не только сосед и экономический партнер, но и близкий друг Казахстана, которому мы доверяем и на которого опираемся, – сказал Назарбаев в ходе встречи с Си Цзиньпинем.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан хочет создать в Омске центр по распределению фруктов
  • Правительство Монголии приняло национальную программу по снижению уровня безработицы и бедности
  • Фермеров Лебапского велаята вынуждают выращивать шелкопряд
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×