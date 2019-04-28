Нурсултана Назарбаева наградили высшей госнаградой КНР Орденом Дружбы

CA-NEWS (KZ) - Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наградили Орденом Дружбы Китайской Народной Республики. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

Нурсултан Назарбаев был награжден Орденом Дружбы Китайской Народной Республики pic.twitter.com/q5orXWid6s — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 28 апреля 2019 г.

Орден Дружбы Китайской Народной Республики - высшая государственная награда для иностранных граждан.

– Китай – это не только сосед и экономический партнер, но и близкий друг Казахстана, которому мы доверяем и на которого опираемся, – сказал Назарбаев в ходе встречи с Си Цзиньпинем.