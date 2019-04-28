РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН и ЕС призывают не допустить появления ядерных материалов на «черных рынках»

CA-NEWS (CA) -  Европейский союз и ООН выступили с инициативой по предотвращению актов ядерного терроризма, угроза которых вполне реальна. Их совместный проект призван укрепить законодательную базу и пограничный контроль, а также наладить каналы обмена информацией, сообщает Служба новостей ООН.

«Риск того, что террористы могут получить доступ к ядерным и радиоактивным материалам – серьезная угроза человечеству, международному миру и безопасности. К сожалению, мы знаем, что вероятность попадания таких материалов в руки террористов реальна», - заявил на церемонии открытия мероприятия Владимир Воронков, Глава Контртеррористического Управления Организации Объединенных Наций.

Авторы инициативы – ООН и ЕС - призвали все страны ратифицировать и в полной мере выполнять Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 115 государств.

Совместный проект будет осуществляться в течение следующих трех лет. Европейский союз принял решение выделить на его финансирование 5 миллионов евро. В ООН неоднократно подчеркивали, что государства должны укрепить международное сотрудничество с тем, чтобы обеспечить сохранность ядерных и других радиоактивных материалов и не допустить их попадания на «черные рынки».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Уфе приостановили деятельность кафе, где незаконно трудилась гражданка Узбекистана
  • Фермеров Лебапского велаята вынуждают выращивать шелкопряд
  • Узбекистан хочет создать в Омске центр по распределению фруктов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×