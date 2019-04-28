В Казахстане объявили восьмого кандидата в президенты

CA-NEWS (KZ) - В Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в президенты «Республиканским объединением юридических лиц «Союз строителей Казахстана», сообщает ЦИК. Ергалиев стал восьмым кандидатом на пост президента Казахстана.

Ергалиев был претендентом на выдвижение от партии "Ак жол", но в итоге его соратники выбрали Данию Еспаеву. В ходе съезда за кандидатов голосовали 192 делегата, двое из них испортили свои бюллетени. Ергалиев набрал 60 голосов, Еспаева – 94 голоса.

Талгату Ергалиеву 52 года. В 2012-2016 годах он был депутатом Мажилиса Парламента, членом комитета по экономической реформе и региональному развитию, с 2016 года является кандидатом в депутаты Мажилиса от партии "Ак жол".

22 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Садыбек Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары».

23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым-Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что Токаев в совершенстве владеет казахским.

23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

24 апреля демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты.

24 апреля Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

26 апреля Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства.

26 апреля кандидатом в президенты Казахстана был выдвинут известный общественный деятель Амиржан Косанов.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.