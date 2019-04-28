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  28 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Венесуэла вышла из Организации американских государств

CA-NEWS (CA) -  Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил 27 апреля, что южноамериканская страна с этого дня больше официально не является частью Организации американских государств (ОАГ), передает РИА Новости.

О решении покинуть региональный блок президент Николас Мадуро заявил еще в апреле 2017 года. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года и должна была завершиться как раз 27 апреля текущего года. Эту дату Мадуро уже объявил праздничной. ОАГ не признал новые президентские полномочия Мадуро, которые начались 10 января сроком до 2025 года.

В Венесуэле с 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства.

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