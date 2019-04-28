На ртищевской трассе перевернулся "Ларгус" из Узбекистана. В салоне находилось 7 человек

CA-NEWS (UZ) - 27 апреля в Ртищевском районе в ДТП пострадал молодой мужчина. Об этом сообщает Саратовская областная служба спасения.

На трассе Ртищево-Тамбов в 45-ти километрах от районного центра "Лада Ларгус" с узбекскими номерами выехал в кювет и перевернулся. Выяснилось, что в машине было семь человек.

Сломал руку и повредил спину один из молодых мужчин. Он был госпитализирован.