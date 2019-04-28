В Казахстане выдвинули девятого кандидата в президенты

CA-NEWS (KZ) - 28 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Алиева Жуматая о его выдвижении кандидатом в президенты Общественным объединением «Халық демографиясы», сообщает ЦИК.

Биография:

Родился в 1952 году в Джамбулской области. Окончил с отличием Ленинградский государственный университет, Алма-Атинский институт народного хозяйства, философ, экономист. Доктор философских наук, профессор, академик АСН Республики Казахстан, академик МАИ.

После окончания университета работал преподавателем Алма-Атинского государственного медицинского института.

В 1977-1982 годах работал инструктором Алма-Атинского горкома ЛКСМК, вторым секретарем Фрунзенского райкома ЛКСМК, инструктором Алатауского райкома партии.

1982-1983 гг. – старший инженер-технолог, заместитель главного инженера Алма-Атинского городского молочного завода.

1983-1997 гг. – старший преподаватель Алма-Атинского архитектурно-строительного института, заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин АЗВИ, руководитель центра гуманитарной подготовки КазГосАгрУ.

1997-2001 гг. – президент, ректор Центрально-Азиатского университета.

2001-2008 гг. – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

2008-2012 гг.– профессор, председатель попечительского совета Центрально-Азиатского университета, руководитель общественного фонда «Стабильный Казахстан».

С 20 января 2012 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Барыс» III, II степени.

Владеет английским, немецким языками.

Женат, имеет детей и внуков.

22 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Садыбек Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары».

23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым-Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что Токаев в совершенстве владеет казахским.

23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

24 апреля демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты.

24 апреля Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

26 апреля Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства.

26 апреля кандидатом в президенты Казахстана был выдвинут известный общественный деятель Амиржан Косанов.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

27 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в президенты «Республиканским объединением юридических лиц «Союз строителей Казахстана».