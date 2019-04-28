В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Что известно о 8 претендентах?

CA-NEWS (KZ) - 28 апреля состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана по итогам этапа выдвижения кандидатов в президенты на внеочередных выборах президента в котором приняли участие представители политических партий и ряда государственных органов. На заседании был рассмотрен проект постановления: «Об итогах выдвижения кандидатов на внеочередных выборах президента Казахстана, назначенных на 9 июня 2019 года».

Согласно доклада этап выдвижения проходил с 10 апреля по 28 апреля, в соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента.

Для выдвижения в кандидаты в президенты в центральную избирательную комиссиию необходимо было предоставить:

1) выписку из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата

2) заявление кандидата о согласии баллотироваться согласно форме установленной постановлением центральной избирательной комиссии от 10 апреля № 10/233;

3) документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса в пятидесятикратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы, т.е. 2,125,000 тенге.

Таким образом подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию были выдвинуты следующие 8 кандидатов:

1. Тугел Садыбек





Родился 1 марта 1955 года в ауле Амангелды Уланского района Восточно-Казахстанской области в семье бригадира табунщиков Тугела Кумарова и работницы колхоза «Кызыл Ту» Марии Тусипкызы.

В 1972 году поступил на заочный факультет журналистики Казахского Государственного университета им. С.М. Кирова, который окончил в 1982 году, получив специальность «журналист».

В мае 1973 года призывался в ряды Вооруженных Сил СССР. Служил в Группе советских войск в Германии.

Трудовую деятельность начал слесарем Алма-Атинской хлопко- прядильной фабрики. Затем работал переводчиком-корреспондентом Уланской районной газеты «Расцвет – Өркен», инструктором орготдела исполкома районного Совета народных депутатов, первым секретарем Уланского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующим организационным отделом Уланского райкома Компартии Казахстана.

С 1988 по 1990 год учился очно в Алматинской Высшей партийной школе, по окончании которой получил специальность политолога и социолога. Далее работал председателем комитета народного контроля Уланского района, главным редактором Уланской районной газеты «Ұлан таңы – Уланские зори».

В декабре 1994 года был переведен в аппарат «Корпорации телевидения и радио Казахстана».

В январе 1998 года на конкурсной основе был утвержден первым пресс-секретарем акима новой столицы города Нур-Султан (тогда Акмола). Пресс-секретарем акима новой столицы работал с января 1998 года по ноябрь 2000 года.

С января 2000 был председателем народно- патриотического движения «Менің Қазақстаным», Генеральным секретарем Республиканской федерации национальных видов конного спорта РК.

С 2002 года по 2004 год работал руководителем Международного пресс-центра города Астаны, Генеральным директором Информационного Агентства «Астана дауысы».

С 2004 по 2005 года занимал должность заведующего отделом Сената парламента РК.

С января 2006 года по настоящее время занимается творческой и общественной деятельностью. Является шеф-редактором республиканского научно-популярного журнала о национальных ценностях «Казанат», первым вице-президентом Ассоциации национальных видов спорта РК, президентом Федерации национальных видов конного спорта РК.

С. Тугел является автором 10 книг. Его книга «Казанат», созданная в соавторстве с К. Ракишевым, стала победителем международного конкурса «Искусство книги», проходившего в г. Москве в 2006 году. Кроме того, «Казанат» является самой лучшей книгой Казахстана по итогам 2006 года.

С. Тугел – член Союза писателей РК, академик Академии гуманитарных наук РК. За формирование позитивного имиджа новой столицы РК – города Астаны в средствах массовой информации указом первого президента РК Н.Н. Назарбаева награжден высшим званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», грантом президента РК в области журналистики 2008 года, дважды благодарственным письмом первого президента РК и медалью «Астана». Является заслуженным тренером РК, почетным работником спорта РК, обладателем премии имени Сейдахмета Бердикулова в области спортивной журналистики, почетным гражданином Уланского района.

С супругой Кайникамал воспитал сына Айдына и дочь Айгерим, имеет трех внуков.

Выдвинут Республиканским общественным объединением «Ұлы дала қырандары» 17 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК 22 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 24 апреля 2019 года № 3 свободно владеет государственным языком.

2. Касым-Жомарт Токаев





Родился 17 мая 1953 года в городе Алматы.

Окончив в 1970 году среднюю школу № 25 Токаев переезжает в Москву. Там он поступает в МГИМО МИД СССР, где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР. В 1975 году поступил на службу в министерство иностранных дел СССР. Был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. С 1979 по 1983 годы работал старшим референтом, атташе, третьим секретарем министерства иностранных дел СССР. В разные годы работал секретарем министерства иностранных дел СССР. С 1993 по 1994 годы был заместителем министра иностранных дел РК. В 1994-1999 годы – министр иностранных дел РК. В 1999 году был заместителем премьер-министра РК. С 1999 по 2002 годы – исполняющий обязанности премьер-министра, премьер-министр РК. В 2002-2003 годы – государственный секретарь - министр иностранных дел Республики Казахстан. С 2003 по 2007 годы был министром иностранных дел РК. В 2007-2011 годы – депутат, председатель Сената парламента РК третьего созыва. С 2011 года по 2013 год - заместитель генерального секретаря ООН, глава Европейского отделения ООН в Женеве. 16 октября 2013 года избран спикером Сената Парламента. 19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий и и.о обязанности главы государства согласно Конституции стал Касым-Жомарт Токаев. 20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Отец Кемель Токаев - известный журналист и фронтовик. Он родился в 1923 году в Каратальском районе Талдыкорганской области. Мать - Турар Шабарбаева, работала педагогом в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков. Бывшую жену президента зовут Надежда Давыдовна Токаева. Известно, что у пары есть сын - Тимур Токаев. Ему сейчас 35 лет. Он защитил ученую степень кандидата политических наук в Дипломатической академии МИД России. Известно, что Тимур Токаев - предприниматель в нефтяной сфере. Кроме того, Тимур Токаев возглавляет благотворительный фонд имени своего деда - Кемеля Токаева.

Выдвинут общественным объединением «Партия «Nur Otan» 23 апреля 2019 года.

Представлены документы в ЦИК 23 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 23 апреля 2019 года №2 свободно владеет государственным языком.

3. Таспихов Амангельди Сатыбалдиевич





Родился 20 ноября 1959 года в с. Кушанкуль Казталовского района Западно-Казахстанской области.

Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1982), специальность: инженер-механик.

Трудовой стаж:

Инженер-технолог Алматинского завода тяжелого машиностроения (1982);

Конструктор Бюро ТНК, начальник участка, начальник механосборочного цеха, начальник участка, представитель органа Государственной приемки Уральского арматурного завода (1983-1987);

Инструктор городского комитета города Уральска КПК (1987-1989);

Президент АО «Аяз» (1989-1998);

Председатель Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2003);

Заместитель председателя правления акционерного общества «Национальная компания Социально-предпринимательская корпорация «Батыс» (11.2007-05.2010);

Аким Желаевского поселкового округа города Уральска (05.2010-06.2010);

Председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (06.2010-06.2011);

Директор производственного филиала АО «КазТрансГазАймак», ТОО «Урал Ойл энд Газ» (с 2011)

Прочие должности: Председатель Совета директоров АО «Нуржанар» г. Уральск

Прочие должности: Председатель Совета директоров АО «Нуржанар» г. Уральск.

Выдвинут Республиканским объединением профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан» 24 апреля 2019 года.

В 2005 году был награжден орденом «Құрмет».

Жена: Зинашева Гульнара (1960 г.р.), научный работник

Дети: сын - Берик (1983 г.р.), дочь - Аружан (1998 г.р.)

Документы представлены в ЦИК 25 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 26 апреля 2019 года № 4 свободно владеет государственным языком.

4. Еспаева Дания Мадиевна





Родилась 5 марта 1961 года в поселке Яйсан Мартукского района Актюбинской области. Замужем, двое детей.

Окончила Алма-Атинский учетно-кредитный техникум (1982), Казахскую государственную Академию Управления (город Алматы 1993 год) - специальность «Экономист»).

Карьеру она начала экономистом отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР (1982-1986).

Далее карьера сложилась следующим образом: старший экономист отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР (1986-1987); старший экономист отдела денежного обращения областного управления Промстройбанка (1988-1991); главный бухгалтер Актюбинского филиала СО «Туран» (1992); заместитель директора Актюбинского филиала СО «Туран» (1992-1995); главный специалист, заместитель начальника, и.о. начальника отдела кредитования Актюбинского областного управления АО «Алем Банк Казахстан» (1995-1997); заместитель директора по корпоративному бизнесу АО «БТА Банк» (1998-2005); директор Актюбинского филиала АО «БТА Банк» (2006-11.2014); директор Актюбинского филиала АО «Казкоммерцбанк» (11.2014-03.2016); член правления Актюбинского филиала Союза «Атамекен»; член регионального координационного совета Актюбинской области.

Депутат Актюбинского областного маслихата, член комиссии по делам семьи и женщин (08.2008, переизбрана с 2012-2016), кандидат в депутаты мажилиса парламента РК от демократической партии «Ак жол» (05.02.2016), депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии «Ак жол», член комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК (с 24.03.2016). Орден «Курмет» (2011); медали: 20-летие Независимости РК, «Лучший финансист».

У партии «Ак жола» оказалось сразу шесть претендентов в кандидаты. Это председатель палаты юридических консультантов Северо-Казахстанской области Евгений Кинцель, депутат маслихата Тараза Асан Кошмамбетов, председатель Союза строителей Казахстана, депутат мажилиса V созыва Талгат Ергалиев, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса в Восточно-Казахстанском государственном университете Куат Рахимбердин, предприниматель из Атырау Серик Ерубаев и депутат мажилиса Дания Еспаева.

Все кандидатуры вначале были рассмотрены пленумом партии, однако пленум не смог выбрать одного. В итоге за кандидатов голосовали делегаты съезда - путём тайного голосования.

Выдвинута общественным объединением Демократическая партия Казахстана «Ак жол» 25 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 25 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 26 апреля 2019 года № 5 свободно владеет государственным языком.

5. Рахимбеков Толеутай Сатаевич





Родился 19 июля 1964 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области.

Образование:

- Казахский сельскохозяйственный институт (1986), специальность: инженер-механик.

- Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2001), юрист.

Научные звания, степени, деятельность:

· Академик КазНАЕН (2013)

· Доктор экономических наук, тема диссертации: «Формирование и развитие перерабатывающего подкомплекса АПК Казахстана» (2005).

Трудовой стаж начал младшим научным сотрудником Казахского сельскохозяйственного института в 1986 году. Позже несколько лет работал заместителем акима Сатпаева.

С 2006 по 2007 годы был директором Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций. Работал президентом АО "КазАгроИнновация". В 2009 году был советником заместителя премьер-министра Казахстана. Несколько лет работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ".

С 2009 по 2011 годы работал заместителем акима Карагандинской области. Последние несколько лет работал вице-министром сельского хозяйства и профессором кафедры "Финансы" Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.

Сейчас Толеутай Рахимбеков работает председателем правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр".

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Құрмет»;

· Медали;

· Почетная грамота Республики Казахстан (2006).

Выдвинут от общественного объединения «Народно – демократическая патриотическая партия «Ауыл» 25 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 26 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 27 апреля 2019 года № 6 свободно владеет государственным языком.

6. Ахметбеков Жамбыл Аужанович





Родился 11 февраля 1961 года в селе Жантеке Кургальжинского района Акмолинской области.

Родился в 1961 году в селе Жантеке Кургальджинского района Целиноградской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт.

Трудовую деятельность начал в 1983 году, механиком совхоза Кургальджинский. В 1983-1987 гг. - секретарь комитета комсомола совхоза Кургальджинский Кургальджинского райкома ЛКСМ Казахстана. 1987-1990 гг. - инструктор идеологического отдела Кургальджинского райкома Компартий Казахстана. 1990-1992 гг. - первый секретарь Кургальджинского райкома ЛКСМ Казахстана. 1992-1994 гг. - заведующий отделом культуры Тенгизской районной администраций Карагандинской области. 1994-1997 гг. - заведующий отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующий отделом культуры Кургальджинской районной администраций. 1997-1998 гг. - механик стационарной автозаправочной станции. 1998-2001 гг. - командир взвода, заместитель директора по военно-физической подготовке Акмолинского областного военно-технического лицея «Сункар».

В 2001-2002 гг. - заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы. 2002-2003 гг. - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. 2003-2005 гг. - главный специалист, начальник организационно-контрольного отдела аппарата Акима Коргалжынского района. 2005-2011 гг. - руководитель аппарата, секретарь Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию, секретарь Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана.

Отец Ахметбеков Аужан (1918—1976) работал бухгалтером-кассиром совхоза Кургальджинский Кургальджинского района Целиноградской области. Мать Ахметбекова Кульшайра (род. 1929) — пенсионерка.

Женат на Ахметбековой Карлыгаш Уркеновне (род. 1966), которая по профессии является учительницей русского языка и литературы. Имеет четырёх детей: дочери Перизат (род. 1990), Айнур (род. 1995), Аружан (род. 2003), Камила (род. 2006).

Выдвинут от общественого объединения «Коммунистическая народная партия Казахстана» 26 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 26 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 27 апреля 2019 года № 7 свободно владеет государственным языком.

7. Косанов Амиржан Сагидрахманович





Родился 13 мая 1964 года в станции Сапак Аральского района Кызылординской области.

У него журналистское образование (КазГУ). В разные годы работал в Комсомоле, государственных органах РК, в политических партиях и общественных движениях. В последние годы часто публикуется в СМИ и социальных сетях. Женат, имеет троих детей.

Выдвинут от общественного объединения «Объединенное национал-патриотическое движение «Ұлт тағдыры» 26 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 27 апреля 2019 года.

8. Алиев Жуматай





Родился 20 июня 1952 года в селе Байкадам Сарысуского района Жамбылской области.

Окончил с отличием Ленинградский государственный университет, Алма-Атинский институт народного хозяйства, философ, экономист. Доктор философских наук, профессор, академик АСН Республики Казахстан, академик МАИ.

После окончания университета работал преподавателем Алма-Атинского государственного медицинского института.

В 1977-1982 годах работал инструктором Алма-Атинского горкома ЛКСМК, вторым секретарем Фрунзенского райкома ЛКСМК, инструктором Алатауского райкома партии.

1982-1983 гг. – старший инженер-технолог, заместитель главного инженера Алма-Атинского городского молочного завода.

1983-1997 гг. – старший преподаватель Алма-Атинского архитектурно-строительного института, заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин АЗВИ, руководитель центра гуманитарной подготовки КазГосАгрУ.

1997-2001 гг. – президент, ректор Центрально-Азиатского университета.

2001-2008 гг. – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

2008-2012 гг.– профессор, председатель попечительского совета Центрально-Азиатского университета, руководитель общественного фонда «Стабильный Казахстан».

С 20 января 2012 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Барыс» III, II степени.

Владеет английским, немецким языками.

Женат, имеет детей и внуков.

В 2011 году в Москве был убит один из его сыновей, 24-летний Ернар Алиев. Он был студентом Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Он скончался от ножевых ранений.

Жуматай Алиев выдвинут Общественным объединением «Халық демографиясы» 26 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 28 апреля 2019 года.

26 апреля стало известно, что члены партии Общенациональной социал-демократической партии в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

29 апреля стало известно, что Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии «Ак жол» Дании Еспаевой.

Ергалиев был претендентом на выдвижение от партии "Ак жол", но в итоге его соратники выбрали Данию Еспаеву. В ходе съезда за кандидатов голосовали 192 делегата, двое из них испортили свои бюллетени. Ергалиев набрал 60 голосов, Еспаева – 94 голоса.