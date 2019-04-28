В ООН отметили 33-ю годовщину Чернобыльской катастрофы

CA-NEWS (CA) - «Когда национальная и международная политика основана на страхе и секретности, реальные угрозы остаются незамеченными, или же их держат в тайне, опасаясь возможных последствий». С такими словами к участникам мероприятия, посвященного 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы, обратилась Кристин Дурбак, глава неправительственной организации World Information Transfer, которая занимается защитой окружающей среды, сообщает Служба Новостей ООН.

«Чернобыльская катастрофа и ее влияние на здоровье людей и окружающую среду – пример долгосрочных последствий решений, основанных на страхе», – сказала Дурбак.

26 апреля 1986 года произошла самая крупная в мире ядерная катастрофа – в четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции на Украине прогремел взрыв, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ.

Для ликвидации последствий катастрофы в зону аварии были направлены сотни тысяч человек, в том числе мирных гражданских профессий, не имевших ни малейшего представления о рисках и угрозах радиоактивного облучения. Населению о катастрофе сообщили не сразу, люди долгое время не знали о масштабах и потенциальных последствиях случившегося.

«История учит нас не повторять таких же ошибок в будущем», – сказала Дурбак.

Чернобыльская катастрофа изменила жизнь по меньшей мере 2 миллионов человек, напомнил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Украина сделала все возможное для того, чтобы изменить к лучшему жизнь пострадавших общин и возродить экономику понесших ущерб районов, – сказал посол Украины. – К сожалению, более, чем три десятилетия спустя, пострадавшие районы все еще ощущают на себе последствия аварии».

«При поддержке учреждений ООН, а также наших американских, канадских, европейских и японских партнеров мы успешно реализовали проекты по восстановлению пострадавших районов. Я хотел бы подчеркнуть, что полноценный переход от восстановления к социально-экономическому развитию может быть осуществлен только, когда требования радиационной безопасности будут полностью соблюдены», – добавил Ельченко.

Постпред Украины подчеркнул, что международное сообщество только совместными усилиями может противостоять последствиям катастроф, подобных Чернобыльской.