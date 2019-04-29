Le Temps: Швейцарский суд вынес решение по дорогим автомобилям Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - Три дорогостоящих авто, конфискованные у старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнары Каримовой, находящейся в женской тюрьме в Зангиоте, не будут проданы.

По данным швейцарской Le Temps, три автомобиля Каримовой - Mercedes-Benz SLR2DR, Bentley Arnage и Range Rover Sport V8 оценены в 1 миллион франков (около 1 миллиона долларов США).

Как сообщает, ссылаясь на Le Temps Nashagazeta.ch, Швейцарский федеральный уголовный суд принял два важных решения по делу Гульнары Каримовой. Первым решением была отменена продажа трех дорогих автомобилей, хранящихся в поместье Каримовой в Колоньи.

Согласно статье, Mercedes-Benz SLR2DR, Bentley Arnage и Range Rover Sport V8 стоимостью более 980 000 долларов были конфискованы в 2013 году, но решение по ним до сих пор не было принято. Теперь решено оставить эти машины на вилле, купленной Гульнарой Каримовой в 2009 году, за 18 миллионов франков.

Кроме того, суд швейцарский заявил отвод прокурору Патрику Ламону, несколько лет ведшему дело об отмывании денег Гульнары Каримовой.

Как сообщается, основание для отвода возникло после неофициальной поездки Ламона в Ташкент в сентябре 2018 года. В столице Узбекистана он побывал вместе с генеральным прокурором Швейцарии Микаэлем Лаубером и другими сотрудниками надзорного ведомства. Целью поездки, по их словам, было выяснение условий взаимопомощи в ходе следствия. Однако, не получив пояснений касательно этой поездки, защита указала на ее сомнительный характер.

Напомним, что в начале марта Генпрокуратура республики сообщила, что Гульнара Каримова была отправлена в колонию из-под домашнего ареста по решению суда, которое было принято 5 марта 2019 года. Сообщалось, что причиной принятия такого решения стало «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив ее в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые дочь покойного Ислама Каримова получала от крупных телекоммуникационных компаний для их вхождения на рынок мобильной связи Узбекистана.

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 миллионов долларов США. В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Позже Ташкентский областной суд заменил этот приговор на 5 лет ограничения свободы (домашний арест).