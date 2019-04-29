Минобороны Узбекистана и Китая подписали план сотрудничества на 2019 год

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве обороны Узбекистана состоялась встреча министра обороны, генерал-майора Баходира Курбанова с военной делегацией Китая во главе с членом Государственного совета, министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ.

На встрече 27 апреля стороны обсудили вопросы узбекско-китайского сотрудничества в области обороны и военного образования, а также перспективы обмена опытом в различных областях, сообщается на сайте Минобороны.

«Объективно оценивая прошедшие годы плодотворного двустороннего сотрудничества, можно уверенно сказать, что Китай – это надежный, проверенный временем стратегический партнер, с которыми отношения дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки приобрели поступательный и необратимый характер» – сказал генерал-майор Баходир Курбанов.

Согласно сообщению, узбекские военнослужащие проходят активную подготовку в военно-учебных заведениях Народно-освободительной армии Китая.

Также с сентября этого года, по инициативе китайской стороны, в Академии вооруженных сил планируется организовать интенсивные курсы изучения китайского языка. На курсы будут привлечены преподаватели Узбекско-китайского института имени Конфуция при Ташкентском государственном институте востоковедения.

По итогам встречи сторонами был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2019 год.