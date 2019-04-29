Таджикские исследователи сделали уникальное видео полосатой гиены

CA-NEWS (TJ) - Таджикские исследователи спустя много лет сделали видео полосатой гиены в Яванском районе, которая считалась исчезнувшим видом хищных млекопитающих в стране.

Сотрудники Коалиции охотников и защиты природы Таджикистана пять лет назад начали поиски следов полосатой гиены. Тогда в соцсетях появилось видео, на котором два пастуха в Хатлонской области показали двух уничтоженных особей этого редкого животного.

Зоолог Халил Каримов говорит, что до этого видео ученые считали, что последний известный случай встречи полосатой гиены в Таджикистане произошел 30 лет назад. В 2017 году в Хатлонской области исследователям удалось зафиксировать на фото двух особей полосатой гиены, а 20 марта этого года в Яванском районе они обнаружили их место обитания.

«Мы обнаружили их место обитания и установили там камеру видеонаблюдения. Зоологи обычно оставляют в местах обитания животных скрытые камеры с надеждой увидеть интересные и уникальные кадры. И в ту ночь нам удалось получить видео, это является большим достижением», - сказал Каримов.





Полосатую гиену в Таджикистане называют падальщиком, возможно, поэтому этот вид хищных млекопитающих чуть ли не навсегда исчез в стране.

Хотя, по словам Исмоила Холматова, биолога и члена Коалиции охотников и защиты природы Таджикистана, гиена является важным звеном в экосистеме и, поедая падаль, это животное очищает экосистему от болезней и таким образом оказывает положительное влияние на здоровье популяций других диких и домашних животных.

«Гиена – не активный хищник, она питается в основном падалью, что благотворно влияет на экосистему и человека. Люди ошибочно полагают, что это сердитое и злобное животное, но это не так», - говорит собеседник.

Зоологи предполагают, что на территории Хатлонской области обитают 40 особей полосатой гиены. По словам Халила Каримова, гиена не нападает на людей и крупный рогатый скот, но иногда их жертвами может стать молодняк овец и коз.

Защитники природы проводят беседы с пастухами и разъясняют им важность полосатой гиены для экосистемы страны. «Мы просили пастухов не убивать гиен. Мы объяснили, что если гиена уносит 3-4 овец, то спасает от болезней сотни других овец», - сказал Халил Каримов.

В Красной книге Таджикистана сообщается, что в 70-е годы в стране существовало всего лишь 20 особей полосатой гиены.