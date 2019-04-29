В Самарканде семиклассник покончил с собой, не пережив унижений от учителя

CA-NEWS (UZ) - В Каттакурганском районе Самаркандской области ученик седьмого класса школы №1 для одаренных детей покончил с собой. Его родители утверждают, что ребенок повесился дома из-за регулярных унижений со стороны учительницы, которая решила публично наказать его при одноклассниках.

Семиклассника Мухаммада, учившегося в седьмом классе школы №1 для одаренных детей в городе Пайшанба Каттакурганского района Самаркандской области, 21 апреля обнаружили повешенным в собственном доме.

Отец мальчика Фахриддин Файзуллаев заявил, что его сын покончил с собой после издевательств со стороны учительницы.

– В этот день мы с женой уехали на базар за покупками, Мухаммад остался дома с младшими братьями. Когда вернулись, нашли его повешенным на турнике. Наверное, сын подумал, что в понедельник ему снова придется пойти в школу, где его опять будут унижать. Потому что, в пятницу учительница издевалась над ним при всем классе, – говорит Фахриддин Файзуллаев.

По словам матери покойного Мухаммада Дурдоны Файзуллаевой, за двадцать дней до трагедии одна из учительниц жестоко избила ее сына на территории школы.

​– Учительница вывела моего сына во двор и заставила его ходить на четвереньках и отжиматься. Дело в том, что до этого пятеро одноклассников подрались между собой, среди них был и Мухаммад. Но почему-то учительница решила наказать только моего сына. Она била его, пинала по его ногам, несмотря на слезы сына, она оскорбляла его, – говорит мать покончившего с собой семиклассника.

Однако учительница школы №1 Дильфуза Раззакова, которую родители семиклассника обвиняют в доведении сына до самоубийства, категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

– Даже его одноклассники могут подтвердить, что такого не было. Я не унижала его. Примерно двадцать дней назад между школьниками произошел конфликт, тогда мы вызвали в школу их родителей. После этого конфликт был исчерпан, все забыли о нем. В последние дни перед самоубийством Мухаммад приходил в школу в хорошем настроении. Говорят, что он даже залез на дерево, чтобы сорвать для девочек довучу (неспелый плод урючины – Ред.). Но мальчик испытывал трудности в учебе. Так как наша школа для одаренных детей, мы предъявляем высокие требования к ученикам. Мухаммад пытался догнать своих одноклассников по заданной учебной программе, но все равно испытывал небольшие трудности. Мы думаем, что именно это стало причиной суицида. Он даже свою маму просил перевести его в другую школу, но она не согласилась, – сказала учительница покойного семиклассника.

В правоохранительных органах Каттакурганского района сообщили, что районная прокуратура ведет расследование по факту самоубийства школьника.

В последние годы в Узбекистане наблюдается значительный рост суицидов среди молодежи. Это уже 18-й по счету, ставший известным нашей редакции случай суицида, совершенный за последние два месяца школьниками и учащимися колледжей в Узбекистане.