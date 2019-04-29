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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана со своим внуком спел песню про ахалтекинского коня (видео)

CA-NEWS (TM) -  27-28 апреля в Туркменистане прошел национальный праздник ахалтекинского коня. В завершении мероприятия, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на расположенной возле здания ипподрома сцене вместе с внуком Керимгулы исполнил песню «Ровач», передает госинформагентство ТДХ.

Это одноимённое стихотворение главы государства, которое он посвятил жеребёнку, родившемуся в первый день года «Туркменистан – родина процветания», а музыку к нему написал внук президента.

На территории конноспортивного комплекса были организованы выставки декоративно-прикладного искусства, народных ремёсел, музейных ценностей, полотен, скульптур, художественной фотографии, издательской продукции и других работ. Также прошли спортивные соревнования по борьбе гореш, скачки и соревнования по конкуру.

Видео песни президента Туркменистана про коня опубликовал сайт "Хроники Туркменистана".

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