Президент Туркменистана со своим внуком спел песню про ахалтекинского коня (видео)

- Туркменистан, общество
- 9:47, 29 апреля 2019
- Просмотров: 1932
- Обновлено: 10:00, 29 апреля 2019 English
CA-NEWS (TM) - 27-28 апреля в Туркменистане прошел национальный праздник ахалтекинского коня. В завершении мероприятия, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на расположенной возле здания ипподрома сцене вместе с внуком Керимгулы исполнил песню «Ровач», передает госинформагентство ТДХ.
Это одноимённое стихотворение главы государства, которое он посвятил жеребёнку, родившемуся в первый день года «Туркменистан – родина процветания», а музыку к нему написал внук президента.
На территории конноспортивного комплекса были организованы выставки декоративно-прикладного искусства, народных ремёсел, музейных ценностей, полотен, скульптур, художественной фотографии, издательской продукции и других работ. Также прошли спортивные соревнования по борьбе гореш, скачки и соревнования по конкуру.
Видео песни президента Туркменистана про коня опубликовал сайт "Хроники Туркменистана".