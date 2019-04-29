Один из кандидатов в президенты Казахстана отказался участвовать в выборах

CA-NEWS (KZ) - Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии «Ак жол» Дании Еспаевой, сообщает пресс-служба партии.

Председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев встретился с членом партии Талгатом Ергалиевым, в связи с сообщениями о подаче им заявления о выдвижении кандидатом в президенты от Союза строителей Казахстана. Как известно, на недавнем съезде партии состоялось тайное голосование по шести претендентам, где руководитель Союза строителей набрал 31,6% голосов и занял второе место.

Азат Перуашев пояснил, что с уважением относится к праву Талгата Ергалиева, как и каждого гражданина, выдвигать свою кандидатуру. Более того, понятны и побудительные мотивы такого шага, учитывая его высокий результат на партийном голосовании. Но при этом напомнил о решении съезда всем шести участникам «праймериз» войти в команду единого кандидата партии, которым была избрана Дания Еспаева.

В свою очередь, Т.Ергалиев сообщил, что не имеет вопросов к итогам голосования на съезде. Он посчитал своё выдвижение от Союза строителей РК правильным, так как давно возглавляет эту организацию, досконально знает проблемы отрасли и потребность населения в доступном жилье, и полагает, что этим вопросам уделяется недостаточно внимания на государственном уровне.

Он также привёл пример выдвижения кандидатами на этих выборах от разных общественных объединений сразу трёх членов одной и той же партии.

В то же время, исходя из уважения к ДПК «Ак жол», после беседы с председателем партии, Талгат Ергалиев заявил о намерении отозвать своё заявление из Центральной избирательной комиссии и готовности участвовать в предвыборной кампании Дании Еспаевой.

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23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

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24 апреля Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

26 апреля Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства.

26 апреля кандидатом в президенты Казахстана был выдвинут известный общественный деятель Амиржан Косанов.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.