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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывшая российская велогонщица Забелинская выступит на Олимпиаде-2020 в составе сборной Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе в составе сборной России Ольга Забелинская под флагом Узбекистана завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает в субботу федерация велоспорта республики.

Она выиграла гонку на 30 км на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте, и завоевала лицензию для участия в Играх-2020.

Забелинская сменила гражданство из-за того, что опасалась своего недопуска к Токио-2020 из-за допинговых скандалов в России.

Спортсменка после перехода в другую страну пропустила ЧМ-2018 и также не сможет выступить на следующем чемпионате мира.

В составе сборной России Забелинская трижды становилась призером Олимпийских игр.

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