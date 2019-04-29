РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане прошел конгресс кардиологов и терапевтов стран Азии и СНГ

CA-NEWS (TJ) -  26-27 апреля в национальной библиотеке Таджикистана прошел конгресс кардиологов и терапевтов стран Азии и СНГ на тему «Актуальные проблемы сердечно-сосудистых и соматических заболеваний», в котором приняли участие более 450 делегатов, в том числе 70 кардиологов и терапевтов из зарубежных стран, сообщает пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Конгресс открыл министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насим Олимзода.

Затем глава всемирной организации здравоохранения в Таджикистане Марта Эверард, отметила, эффективность проведения таких мероприятия международного уровня, которые способствуют плодотворному сотрудничеству между странами.

Также выступили врачи из России, Индии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Великобритании, Израиля, Ирана и ряда других стран с наиболее важными вопросами в медицине.

Организаторами съезда выступили министерство здравоохранения и социальной защиты населения, академия наук министерства здравоохранения и социальной защиты, ассоциация кардиологов и терапевтов РТ, фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На форуме «Один пояс - один путь» подписали соглашения на 64 млрд долларов
  • В ООН отметили 33-ю годовщину Чернобыльской катастрофы
  • В Казахстане выдвинули девятого кандидата в президенты
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×