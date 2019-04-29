В Таджикистане прошел конгресс кардиологов и терапевтов стран Азии и СНГ

CA-NEWS (TJ) - 26-27 апреля в национальной библиотеке Таджикистана прошел конгресс кардиологов и терапевтов стран Азии и СНГ на тему «Актуальные проблемы сердечно-сосудистых и соматических заболеваний», в котором приняли участие более 450 делегатов, в том числе 70 кардиологов и терапевтов из зарубежных стран, сообщает пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Конгресс открыл министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насим Олимзода.

Затем глава всемирной организации здравоохранения в Таджикистане Марта Эверард, отметила, эффективность проведения таких мероприятия международного уровня, которые способствуют плодотворному сотрудничеству между странами.

Также выступили врачи из России, Индии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Великобритании, Израиля, Ирана и ряда других стран с наиболее важными вопросами в медицине.

Организаторами съезда выступили министерство здравоохранения и социальной защиты населения, академия наук министерства здравоохранения и социальной защиты, ассоциация кардиологов и терапевтов РТ, фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».