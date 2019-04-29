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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане выбрали самого красивого коня

CA-NEWS (TM) -  28 апреля в Туркменистане по случаю национального праздника туркменского скакуна, прошел международный конкурс красоты среди ахалтекинских коней. Самым красивым ахалтекинским скакуном 2019 года выбран золотисто-гнедой Парасат из конного комплекса президента, передает госинформагентство ТДХ.

Победитель определялся среди десяти отобранных на предварительных этапах ахалтекинцев.

Судейская коллегия состояла из отечественных и иностранных экспертов и коннозаводчиков.

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