Представители прикаспийских стран обсудили аспекты реализации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспии

CA-NEWS (TM) - 22-24 апреля в Астрахани в Каспийском институте морского и речного транспорта (КИМРТ) прошла первая встреча делегаций оборонных ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России по обсуждению вопросов, связанных с выполнением Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, подписанного в Актау в августе прошлого года по итогам V саммита глав прикаспийских государств, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Документ нацелен на реализацию базовых принципов взаимодействия и укрепление стабильности в каспийском регионе.

На встрече стороны подтвердили высокий уровень доверия между флотами прикаспийских государств, а также выразили готовность обсудить в перспективе проект соглашения о мерах доверия на Каспии.