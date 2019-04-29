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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представители прикаспийских стран обсудили аспекты реализации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспии

CA-NEWS (TM) -  22-24 апреля в Астрахани в Каспийском институте морского и речного транспорта (КИМРТ) прошла первая встреча делегаций оборонных ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России по обсуждению вопросов, связанных с выполнением Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, подписанного в Актау в августе прошлого года по итогам V саммита глав прикаспийских государств, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Документ нацелен на реализацию базовых принципов взаимодействия и укрепление стабильности в каспийском регионе.

На встрече стороны подтвердили высокий уровень доверия между флотами прикаспийских государств, а также выразили готовность обсудить в перспективе проект соглашения о мерах доверия на Каспии.

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