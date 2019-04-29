Телеведущий Владимир Познер заявил, что странам Центральной Азии демократия не нужна

CA-NEWS (UZ) - Российский телеведущий Владимир Познер высказал свою точку зрения на вопрос, каким странам бывшего СССР нужна демократия, пишет Познер Online.

Владимир Познер ответил на вопрос о том, нужна ли постсоветским странам демократия; переход к демократии, по его словам, возможен, когда народ к этому готов в результате исторического развития и опыта.

"Уважаемый Владимир Владимирович, в своей последней передаче "Познер" с господином Михаилом Погребинским вы упомянули, что в общении с дамой из Узбекистана она сказала, что "демократия нам не нужна". Не могли бы вы высказать свое мнение, нужна ли постсоветским странам демократия и можно ли быть к ней "готовым"?" - задался вопросом читатель Бахром Раджабов.

"Уважаемый Бахром Раджабов, каким-то бывшим советским республикам демократия в том или ином виде, в том или ином масштабе нужна: странам Балтии, Грузии, Армении, Молдавии, Украине, России. Другим - Азербайджану, Казахстану, странам Средней Азии - она на сегодняшний день очевидно не нужна", - ответил Познер.

«Наконец, как мне кажется, тот или иной народ бывает «готовым» к чему-то в результате исторического развития и опыта. И когда он «готов», то оно и происходит», – заключил телеведущий.