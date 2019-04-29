На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана на минувшей неделе заключены 143 сделки

CA-NEWS (TM) - На минувшей неделе на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 143 сделки, передает «Туркменистан: Золотой век».

За иностранную валюту предприниматели из Великобритании, Объединённых Арабских Эмиратов, Швейцарии, Афганистана закупили автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, осветительный керосин, полипропилен, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности (полимерный завод в Киянлы), карбамид (ГК «Туркменхимия») и техническая сера (ГК «Туркменгаз») стали предметом сделок бизнесменов из России, ОАЭ, Швейцарии, Кыргызстана.

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, джинсовая ткань, хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: РФ, США, ОАЭ, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан. Общая сумма сделок превысила $72 млн 290 тыс.

За манатные средства представители деловых кругов России, Китая, Великобритании, Турции, Казахстана, Пакистана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму около 2 млн 600 тысяч манатов (почти $744 тыс).

На внутренний рынок отечественные предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности на сумму свыше 52 млн манатов (почти $15 млн).