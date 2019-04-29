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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции стартовали «Дни Хорезма»

CA-NEWS (UZ) -  28 апреля текущего года началась поездка в Турцию представительной делегации Хорезмской области во главе с хокимом Фархадом Эрмановым, которая примет участия в «Днях Хорезма» в таких ключевых городах, как Адана и Анталья. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Для визита подготовлена насыщенная программа, предусматриваются встречи с официальными представителями муниципалитетов турецких городов, губернаторами и мэрами, главами местных Торгово-промышленных палат, деловые переговоры с руководителями ведущих предприятий, компаний, фирм и туристических агентств, заинтересованных в сотрудничестве с Хорезмской областью.

По информации посольства Узбекистана в Турции, презентации в регионах инвестиционного, экспортного и туристического потенциала области будет совмещаться с гастролями творческого коллектива Хорезмского областного музыкально-драматического театра со спектаклем по пьесе Эркина Самандара «Султан Жалолиддин».

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