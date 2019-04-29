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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане Цеснабанк сменил название на First Heartland Jýsan Bank

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане 29 апреля, АО «Цеснабанк» объявило о смене своего названия на АО «First Heartland Jýsan Bank» с розничным брендом «Jýsan Bank» («Жусан банк»), сообщается на сайте банка.

Как отметил председатель правления банка Бекжан Пирматов, новое название, «исполненное в новой казахской латинице, олицетворяет наши ценности: идентичность и прогресс».

Решение о ребрендинге принято в рамках новой бизнес стратегии банка и в течение 2019 года будут поэтапно изменены элементы наружной рекламы, внедрены новые банковские продукты и другие носители с именем и логотипом Jýsan Bank. При этом клиентам не нужно вносить какие-либо изменения в документы и перевыпускать карты.

"Переименование в Jýsan Bank это позитивное событие, как для нашей команды, так и для наших клиентов, где все наши новые продукты и сервисы будут продвигаться с точки зрения инновационности и удобства. Мы хотим, чтобы в Jýsan Bank все было уютно и надежно, как дома",- заключил председатель правления АО “First Heartland Jýsan Bank”.

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