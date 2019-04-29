Военнослужащие Таджикистана и Узбекистана провели совместные учения

CA-NEWS (TJ) - На полигоне «Фахрабад» минобороны Таджикистана завершились четырёхдневные совместные учения военнослужащих разведывательных подразделений оборонных ведомств Узбекистана и Таджикистана. Военнослужащие двух государств обменялись опытом и на практике отработали варианты совместных действий по выявлению и ликвидации условных угроз терроризма, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-центр минобороны РТ.

Офицеры и сержанты двух стран делились знаниями по горной подготовке, инженерному делу, оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях, а также другим направлениям, необходимым в деле военной разведки.

Наибольший интерес сторон проявлялся в ходе занятий по тактико-специальной подготовке, которые проводились на местности с различным ландшафтом, в том числе и в учебном населенном пункте.

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В сентябре 2018 года на территории северного Таджикистана впервые были проведены совместные военные учения спецподразделений двух стран под названием «Боевое содружество – 2018».