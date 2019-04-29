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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пасхальную ночь Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Ташкент

CA-NEWS (UZ) -  В православный праздник Пасхи, 28 апреля, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий доставил в столицу Узбекистана город Ташкент Благодатный огонь из Иерусалима.

Самолет, выполнявший спецрейс из Тель-Авива в Ташкент, на борту которого летели паломники с Благодатным огнем, пролетел практически через всю территорию Узбекистана, освятив ее, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.

После прибытия в Свято-Успенский собор Ташкента владыка раздал сотням верующим Благодатный огонь из своих рук, а затем совершил Пасхальную Утреню и Божественную литургию.

Верующие зажигали свечи от Благодатного огня, в корзинках были приготовлены куличи и яйца для освящения.

По данным местных СМИ, около 1500 человек пришли в Успенский кафедральный собор в Ташкенте, чтобы зажечь свечу от Благодатного огня.

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