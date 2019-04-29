Президент Монголии ознакомился с деятельностью китайского морского порта Цаофейдянь

CA-NEWS (MNG) - 26 апреля, в рамках государственного визита в Китай, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил город Таншань для ознакомления с деятельностью морского порта Цаофейдянь и проведения встречи с руководством провинции Хэбэй, передает Монцамэ.

По прибытию в Таншань президента Монголии встретила официальная делегация Хэбэя во главе с генеральным секретарем партийного комитета Ван Дюфеном.

«В настоящее время 22 монгольские компании сотрудничают с нашей провинцией, и в текущем году две монгольские компании инвестировали $84 млн, что рассматривается как начало расширения наших отношений и экономического сотрудничества», - сказал Ван Дюфен.

Х.Баттулга отметил, что его посещение Таншаня напрямую взаимосвязано с ознакомлением с деятельностью порта Цаофейдянь и дальнейшим развитием сотрудничества. Он также выразил заинтересованность в поставке монгольского угля на зарубежные рынки через порт Цаофэйдянь, и сообщил о том, что в мае планируется запуск экспериментальной перевозки.