Известная пианистка Лола Астанова встретилась с первой леди Узбекистана (видео)

CA-NEWS (UZ) - Пианистка из США Лола Астанова посетила Ташкент – город, где она родилась и выросла, а также встретилась с супругой главы Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой, передает centralasian.org.

Девушка известна не только своей виртуозной игрой, но и шикарными длинными ногами. Астанову даже обвиняют в излишней откровенности во время исполнения классических произведений.

Лола Астанова родилась в Ташкенте, но уже давно живет в США. В ее репертуаре есть и великие классики вроде Бетховена, и заводные ритмы Фредди Меркьюри.