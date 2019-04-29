Известная пианистка Лола Астанова встретилась с первой леди Узбекистана (видео)
- Узбекистан, общество
- 12:46, 29 апреля 2019
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- Обновлено: 13:21, 29 апреля 2019
CA-NEWS (UZ) - Пианистка из США Лола Астанова посетила Ташкент – город, где она родилась и выросла, а также встретилась с супругой главы Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой, передает centralasian.org.
Девушка известна не только своей виртуозной игрой, но и шикарными длинными ногами. Астанову даже обвиняют в излишней откровенности во время исполнения классических произведений.
Лола Астанова родилась в Ташкенте, но уже давно живет в США. В ее репертуаре есть и великие классики вроде Бетховена, и заводные ритмы Фредди Меркьюри.