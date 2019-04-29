За первый квартал 2019 года Таджикистан произвел промпродукцию на сумму более $606 млн

CA-NEWS (TJ) - Объем промышленной продукции, произведенной в Таджикистане по итогам первого квартала текущего года, составил $606 млн 655 тыс (5 млрд 721 млн сомони), что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на более $84 млн (792,9 млн сомони), передает 29 апреля Авеста.

По данным министерства промышленности и новых технологий страны, доля секторов в структуре производства промышленной продукции составляет: горнорудная промышленность (25,6%), электроэнергетика (31,3%), пищевая промышленность (19%), легкая промышленность (7,1%) строительные материалы (8,7%) машиностроение (6,1%), угольная промышленность (0,7%), издательская промышленность (0,9%), и нефтегазовая промышленность (0,5%).

Прирост объемов производства в отчетный период наблюдался в угольной, горнорудной, строительной, легкой, пищевой, нефтегазовой промышленности, электроэнергетике и машиностроении.

В январе-феврале текущего года в стране были налажены новые импортозамещающие производства – мешков, полипропиленовой нити, подгузников, туалетного мыла, гипсокартона, полиэтиленовых мешков, детских игрушек, автобусов, медицинской ваты и бинтов и прочее.

По статистическим данным в первом квартале текущего года в Таджикистане была налажена деятельность 92 производственных цехов с 974 новыми рабочими местами.