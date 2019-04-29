В Казахстане при столкновении двух машин погибла годовалая девочка и еще пять человек

CA-NEWS (KZ) - 28 апреля в Казахстане на трассе "Семей-Караул" произошла авария, в результате столкновения двух машин Lada Priora и Toyota Corolla. При ударе пострадали все 14 человек. Из них шестеро погибших, восемь раненых, в том числе дети, сообщает yk.kz.

За рулём Приоры, следовавшем из Семея, была женщина 32-х лет в салоне которой находилось восемь пассажиров, в том числе четверо детей. В Тойоте находились пять человек. По предварительным данным, именно её 47-летний водитель выехал на полосу встречного движения и стал виновником ДТП.

От травм погибли трое в Приоре, в том числе девочка 2018 года рождения, и трое в Тойоте. Водитель Тойоты жив.