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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Туркменистана в Румынии провело велопробег

CA-NEWS (TM) -  27 апреля посольство Туркменистана в Румынии провело велопробег, приуроченный к месячнику массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, передает «Туркменистан: Золотой век».

В велотурнире приняли участие сотрудники посольства и студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Румынии.

Глава туркменской дипмиссии отметил, что спортивная дипломатия нацелена на укрепление политики мира и добрососедства, активизацию международного сотрудничества в сфере спорта и популяризацию здорового образа жизни.

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