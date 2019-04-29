Посольство Туркменистана в Румынии провело велопробег

CA-NEWS (TM) - 27 апреля посольство Туркменистана в Румынии провело велопробег, приуроченный к месячнику массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, передает «Туркменистан: Золотой век».

В велотурнире приняли участие сотрудники посольства и студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Румынии.

Глава туркменской дипмиссии отметил, что спортивная дипломатия нацелена на укрепление политики мира и добрососедства, активизацию международного сотрудничества в сфере спорта и популяризацию здорового образа жизни.