Центробанк Монголии выпустил памятную монету номиналом 20 тыс. тугриков

CA-NEWS (MNG) - Центральный банк выпустил памятную монету из чистого серебра номиналом 20 тыс. тугриков, по случаю 95-летия образования банковского сектора в Монголии, в рамках закона «О государственном фонде драгоценных металлов и камней», передает 29 апреля Монцамэ.

На оборотной стороне монеты изображены ранее выпущенные памятные монеты и первые купюры, вокруг которых расположенa надпись на английском и монгольском языках - центральный банк Монголии.