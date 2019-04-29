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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центробанк Монголии выпустил памятную монету номиналом 20 тыс. тугриков

CA-NEWS (MNG) -  Центральный банк выпустил памятную монету из чистого серебра номиналом 20 тыс. тугриков, по случаю 95-летия образования банковского сектора в Монголии, в рамках закона «О государственном фонде драгоценных металлов и камней», передает 29 апреля Монцамэ.

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На оборотной стороне монеты изображены ранее выпущенные памятные монеты и первые купюры, вокруг которых расположенa надпись на английском и монгольском языках - центральный банк Монголии.

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