СМИ: Экс-глава "Таджик Эйр" освобожден под подписку о невыезде

CA-NEWS (TJ) - Экс-глава государственной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов освобожден из-под стражи под подписку о невыезде, сообщают источники centralasian.org. На данный момент переговорить лично с ним или с его адвокатом не удалось.

Источник сообщил, что Рахимов 26 апреля был освобожден из ИВС в Душанбе. Расследование по делу, в котором он является основным фигурантом, продолжается. «Неизвестно, какая структура вынесла постановление об изменении меры пресечения», - сказал он.

Другой источник в правоохранительных структурах подтвердил, что несколько дней назад адвокат Хайрулло Рахимова подал ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

Официальные структуры страны пока не прокомментировали ни задержание, ни освобождение Рахимова. Родные Хайрулло Рахимова также отказались от общения с прессой.

Сообщения о том, что Хайрулло Рахимов задержан, появились в начале апреля этого года. Бывший глава авиакомпании подозревается в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества. По словам источника, экс-главу «Таджик Эйр» задержали после выявления в авиакомпании приписок на сумму в $200 тыс.

Хайрулло Рахимов был помещен в один из столичных следственных изоляторов, расследование по делу ведут следователи Управления по особо важным делам Генпрокуратуры РТ.

В декабре 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести проверку деятельности Tajik Air, упомянув о приобретении авиакомпанией лайнера "Боинг 767-332", предположительно, по завышенной стоимости, и отметив слухи об указании в документах цены на лайнер, в разы превышающей его реальную стоимость.

За неполные 10 лет в «Таджик Эйр» сменилось 6 руководителей, но ситуация от этого сильно не менялась. В октябре 2018 года правительство Таджикистана сообщило, что готово передать акции «Таджик Эйр» в частные руки, чтобы спасти авиакомпанию от банкротства.