Узбекистан и Казахстан прорабатывают детали единой визы Silk Visa

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан еще в феврале этого года планировали запустить аналог знаменитого европейского Шенгена – единую визу Silk Visa, к которой в дальнейшем могли присоединиться и другие государства региона, передает centralasian.org.



«Узбекское и казахстанское ведомства, отвечающие за развитие туризма, сейчас активно работают по запуску Silk Visa. Главная причина, что она до сих пор не введена – у двух стран есть разные подходы к безвизовым режимам с другими странами. У Казахстана свой список стран, с которыми у них есть безвизовый режим, у нас – свой. Кроме того, у Казахстана также есть аналог нашей электронной визы и там тоже свой список государств, которым предоставлена эта возможность. Главное для нас состыковать эти страны», – рассказал местным СМИ исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касимходжаев.

Эксперт также добавил, что еще один существующий вопрос – стоимость визы. «Казахстанская виза стоит одних денег, наша – других. Мы как-то должны это унифицировать. Поэтому мы сейчас все эти детали прорабатываем. Но здесь важно понимать, что ввод этой визы одобрен на самом высоком уровне, и мы все теперь над этим, в том числе пограничные войска, работаем», – отметил он.

Что касается сроков ввода визы, то Улугбек Касимходжаев, подтвердил определенное отставание от ранее намеченных планов, подчеркнув, что политическая воля руководителей стран по вводу Silk Visa есть, и большая часть работы в этом направлении уже проделана. Сейчас ответственные органы завершают проработку оставшихся вопросов.

Ранее сообщалось, что к проекту Silk Visa также готовы присоединиться Кыргызстан и Таджикистан, а Туркмения пока раздумывает. При этом рассматривается возможность в дальнейшем присоединения к инициативе Турции и Азербайджана.

По оценкам экспертов, введение единой визы позволит стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу.