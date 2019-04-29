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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы Туркменистана и Татарстана провели переговоры

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно приоритетных направлений туркмено-татарстанского партнерства, сообщает 29 апреля Turkmenistan.ru.

Стороны отметили потенциал двустороннего взаимодействия в машиностроении, ТЭК, энергетике, нефтеперерабатывающей и газохимической промышленности. В числе приоритетных векторов партнерства были также названы транспортная и торгово-экономическая сфера, сельское хозяйство и расширение двусторонних контактов по линии предпринимательских структур.

Также, была отмечена важная роль cовместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Во встрече также приняли участие руководители компаний из Татарстана: ПАО КАМАЗ – Сергей Когогин, ПАО «Татнефть» – Наиль Маганов, КЭР-Холдинг – Хамис Махянов.

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