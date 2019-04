Какие соглашения были достигнуты странами Центральной Азии в рамках форума «Один пояс - один путь»

CA-NEWS (KG) - В Пекине 25-27 апреля прошел второй форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь» в котором приняли участие делегации из 187 стран, из них 37 стран представлены главами государств и правительств.

Из президентов Центральной Азии в форуме приняли участие: президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«В общей сложности 283 практических результата, включая межправительственные соглашения по сотрудничеству, были достигнуты в ходе подготовки и проведения нынешнего Форума «Один пояс- один путь». В конференции предпринимателей, которая прошла в рамках Форума, приняло участие большое количество представителей торгово-промышленных кругов, были подписаны соглашения по сотрудничеству на общую сумму свыше $64 млрд», - сказал Си Цзиньпин во время брифинга для журналистов на полях 2-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».

Какие результаты были достигнуты странами Центральной Азии в рамках форума?

В общей сложности было достигнуто 283 практических результата по шести категориям, а именно: инициативы, предложенные или выдвинутые китайской стороной, двусторонние и многосторонние документы, подписанные в ходе или непосредственно перед вторым форумом, механизмы многостороннего сотрудничества в рамках форума, инвестиционные проекты и перечни проектов, финансирование проектов и проекты местных органов власти и предприятий.

*список составлен согласно информации, представленной МИД Китая.

1. Инициативы, предложенные или выдвинутые китайской стороной

Шанхайский Национальный институт бухгалтерского учета, связанный с министерством финансов и экономики Китая, вместе с институтом ЦАРЭС, Азиатским банком развития и Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров совместно запустят программу обмена бухгалтеров Китая и Центральной Азии. (China-Central Asia Accounting Elites Exchange Program).

2. Двусторонние и многосторонние документы, подписанные во время или непосредственно перед вторым форумом:

Правительство Китая подпишет с правительством Казахстана план сотрудничества по промышленному потенциалу и инвестициям.

Правительство Китая подписало документы о сотрудничестве в области транспорта с правительствами Пакистана, Либерии, Непала, Грузии, Беларуси, Армении,Саудовской Аравии, Лаоса и Казахстана.

Семь национальных железных дорог Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России подписали правила процедуры для совместной рабочей группы по перевозке контейнерных поездов Китай-Европа. (Rules of Procedures for the Joint Working Group for Transport of China-Europe Container Trains).

Китайская комиссия банковского регулирования и страхования подписала меморандум о взаимопонимании с международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и др.

Министерство науки и техники Китая подписало документы о сотрудничестве по совместному научно-исследовательскому центру и совместной лаборатории с агентством по науке и технологиям Узбекистана.

Китайская таможенная служба подписала документы о таможенном досмотре и проверке и документы по карантинному сотрудничеству с комитетом государственных доходов министерства финансов Казахстана и др. (customs and inspection and quarantine cooperation documents)

3. Многосторонние механизмы сотрудничества в рамках форума

Государственное налоговое управление Китая, комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана и компетентные налоговые органы других смежных стран (регионов) провели форум сотрудничества налоговых администраций в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

По итогам форума подписаны меморандум о создании механизма сотрудничества в сфере налогового администрирования государств инициативы «Один пояс — один путь» и план действий на два года.

Китай установил партнерство в области энергетики с 28 странами, включая Азербайджан, Алжир, Афганистан, Боливию, Венгрию, Венесуэлу, Гамбию, Ирак, Кабо-Верде, Камбоджу, Кувейт, Лаос, Мальту, Мьянму, Непал, Нигер, Пакистан, Судан, Таджикистан, Турцию, Республику Конго, Монголию, Суринам, Тонгу, Сербию, Кыргызстан, Чад, Экваториальную Гвинею и Экваториальную Гвинею.

Управление по вопросам сейсмологии Китая со своими коллегами из 13 стран и соответствующими международными организациями, включая Армению, Монголию, Россию, Пакистан, Казахстан, азиатскую сейсмологическую комиссию и африканскую сейсмологическую комиссию, совместно учредили рабочий механизм сотрудничества в деле снижения рисков и уменьшении опасности землетрясений. (Working Mechanism for the Belt and Road Earthquake Risk Reduction Cooperation).

Китайская академия наук создала альянс международных научных организаций в регионе «Один пояс — один путь» с 37 национальными научными учреждениями и международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Национальную Академию Наук Республики Казахстан, Национальную Академию Наук Республики Кыргызстан и др.

Национальная библиотека Китая и национальные библиотеки 26 стран и регионов, включая Монголию, Сингапур, Бруней и Таджикистан, совместно создали международный библиотечный Альянс Шелкового пути (Silk Road International Library Alliance) и приняли Чэндунскую инициативу Международного библиотечного альянса Шелкового пути.

Национальный художественный музей Китая и 21 художественный музей или крупные учреждения изобразительного искусства из 18 стран, включая Россию, Республику Корея, Грецию, Беларусь, Казахстан, Вьетнам, Шри-Ланку, Украину, Литву, Болгарию, Бангладеш, Венгрию, Турцию, Молдову, Армению и Польшу, совместно основали Международный альянс художественных музеев и галерею Шелкового пути.

Соответствующие китайские аналитические центры запустили сеть исследований совместно c казахстанским Назарбаев Университетом, индонезийским Центром стратегических и международных исследований, африканским Центром экономических преобразований, восточноазиатским Институтом национального университета Сингапура, Институтом Нового Шелкового пути Республики Корея, российским дискуссионным клубом "Валдай".

4. Инвестиционные проекты и перечни проектов

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая подписала документы о перечнях приоритетных проектов производственного потенциала и инвестиционного сотрудничества с соответствующими государственными ведомствами Казахстана, Египта, Мозамбика, Камбоджи, Лаоса и Филиппин.

Фонд «Шелковый путь» инвестировал средства в проект Dewa Concentrated Solar Power, Астанинскую международную биржу и проект "Ямал СПГ", (ЯМАЛ СПГ – интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа), а также совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций со-финансирует проект Национальной волоконно-оптической широкополосной сети Омана (Oman's National Fiber Optic Broadband Network Project). Фонд «Шелковый путь» инвестирует развитие туризма и в Самарканде и проект в нефтегазовой отрасли республики Узбекистан.

5. Финансирование Проектов

Китайский банк развития подписал кредитные соглашения с соответствующими учреждениями Камбоджи, Казахстана и Турции по проектам строительства автомобильных дорог, горнодобывающей промышленности и энергетических проектов.

Экспортно-импортный банк Китая подписал кредитные соглашения по дорожным проектам с министерством финансов Сербии, министерством экономики и финансов Камбоджи и КазАвтоЖолом Казахстана.

6. Проекты местных органов власти и предприятий

Местные органы власти и предприятия (Китая) инвестировали и построили Zhongtai New Silk Road в Таджикистане, аграрный индустриальный парк в Таджикистане и построили узбекско-китайский научно-технологический парк.