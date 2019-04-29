Под Ташкентом перевернулся и загорелся автобус со школьниками

CA-NEWS (UZ) - Автобус, который вёз 53 пассажиров, большей частью школьников, возвращавшихся после поездки в Бухару, перевернулся и загорелся ночью 29 апреля в Уртачирчикском районе Ташкентской области.

Как сообщает МЧС республики, автобус марки “Мерседес", ехавший из Бухары, перевернулся на бок в силу того что у данного автотраспортного средства в пути лопнул баллон. В результате случившегося в автобусе началось возгорание.

В салоне находилось 53 человека. Все пассажиры в оперативном режиме были эвакуированы. Обошлось без смертей. На месте пострадавшим была оказана медицинская помощь.

"В результате ДТП 6 человек получили травмы разной степени тяжести,двое размещены в Уртачирчикской районной больнице, 5 пассажиров были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

МЧС отмечает, что в данном автобусе находились 37 школьников 31-ой общеобразовательной школы Паркентского района, 3 педагога этой же школы, 10 родителей и 3 водителя.