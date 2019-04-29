В Таджикистане накануне Рамазана стали повышаться цены на продукты

CA-NEWS (TJ) - За неделю до начала месяца Рамазан на рынках Таджикистана началось повышение цен на основные продукты питания, сообщает 29 апреля Asia-Plus.

К примеру, стоимость мяса на рынках Душанбе выросла до 45 сомони ($4,77) за кг. До этого килограмм говядины можно было купить за 40 сомони ($4,24).

Повысилась цена и на куриное мясо: вместо 260 сомони ($27,57) теперь надо платить 290 сомони ($30,75) за коробку курятины.

Стоимость мешка муки в некоторых местах поднялась до 200 сомони ($21,21), хотя несколько дней назад можно было купить за 170-180 сомони ($18-$19,09).

Молодую картофель и лук на рынках продают по 4 сомони ($0,42). В связи с ухудшением погодных условий цены на томаты и огурцы также немного подскочили вверх. Огурцы на прошлой неделе стоили 3-3,5 сомони ($0,32-$0,37) за килограмм, сегодня это уже 4-5 сомони ($0,42-$0,53).

Цены на продукты питания перед Рамазаном и во время него повышаются ежегодно.

По данным агентства статистики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены повысились на капусту (в 2018 году - 1,95 сомони за килограмм, в 2019 – 4,40 сомони), лук (1,75 – 3,00), морковь (1,90 – 2,50), помидор (15,00 – 18,00), рис (9,2- 12,7), растительное масло (11,00 – 12,40), говядину (36,8 – 43-45,00), сахар (6,00 – 6,50), муку 1-го сорта (2,8 – 3,6).

По данным таможенной службы Таджикистана, за первые три месяца 2019 года страна импортировала более 9 тыс. тонн мяса и мясных субпродуктов, около 22 тыс. тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности, около 33 тыс. тонн масла животного или растительного происхождения.