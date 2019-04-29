РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане накануне Рамазана стали повышаться цены на продукты

CA-NEWS (TJ) -  За неделю до начала месяца Рамазан на рынках Таджикистана началось повышение цен на основные продукты питания, сообщает 29 апреля Asia-Plus.

К примеру, стоимость мяса на рынках Душанбе выросла до 45 сомони ($4,77) за кг. До этого килограмм говядины можно было купить за 40 сомони ($4,24).

Повысилась цена и на куриное мясо: вместо 260 сомони ($27,57) теперь надо платить 290 сомони ($30,75) за коробку курятины.

Стоимость мешка муки в некоторых местах поднялась до 200 сомони ($21,21), хотя несколько дней назад можно было купить за 170-180 сомони ($18-$19,09).

Молодую картофель и лук на рынках продают по 4 сомони ($0,42). В связи с ухудшением погодных условий цены на томаты и огурцы также немного подскочили вверх. Огурцы на прошлой неделе стоили 3-3,5 сомони ($0,32-$0,37) за килограмм, сегодня это уже 4-5 сомони ($0,42-$0,53).

Цены на продукты питания перед Рамазаном и во время него повышаются ежегодно.

По данным агентства статистики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены повысились на капусту (в 2018 году - 1,95 сомони за килограмм, в 2019 – 4,40 сомони), лук (1,75 – 3,00), морковь (1,90 – 2,50), помидор (15,00 – 18,00), рис (9,2- 12,7), растительное масло (11,00 – 12,40), говядину (36,8 – 43-45,00), сахар (6,00 – 6,50), муку 1-го сорта (2,8 – 3,6).

По данным таможенной службы Таджикистана, за первые три месяца 2019 года страна импортировала более 9 тыс. тонн мяса и мясных субпродуктов, около 22 тыс. тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности, около 33 тыс. тонн масла животного или растительного происхождения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане выдвинули девятого кандидата в президенты
  • Нурсултана Назарбаева наградили высшей госнаградой КНР Орденом Дружбы
  • Нурсултан Назарбаев встретился с Джеки Чаном в Пекине (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×