Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

CA-NEWS (CA) -

Президент Индонезии Джоко Видово решил перенести столицу страны из Джакарты в другой город, передает The Sky news.

Точное место еще предстоит решить и может занять до 10 лет для ее реализации, сказал министр по вопросам планирования Бамбанг Броджонегоро.

Джакарта расположена на северо-западном побережье острова Ява, где проживают около 10 млн человек.

Остров Ява является четвертым по величине в Индонезии, на нем проживает более 140 миллионов человек - более половины населения страны.