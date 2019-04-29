РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

CA-NEWS (CA) -  

Президент Индонезии Джоко Видово решил перенести столицу страны из Джакарты в другой город, передает The Sky news.

Точное место еще предстоит решить и может занять до 10 лет для ее реализации, сказал министр по вопросам планирования Бамбанг Броджонегоро.

Джакарта расположена на северо-западном побережье острова Ява, где проживают около 10 млн человек.

Остров Ява является четвертым по величине в Индонезии, на нем проживает более 140 миллионов человек - более половины населения страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На форуме «Один пояс - один путь» подписали соглашения на 64 млрд долларов
  • В Казахстане объявили восьмого кандидата в президенты
  • В Казахстане выдвинули девятого кандидата в президенты
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×