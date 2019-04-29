В Хорезме застрелили диких собак, нападавших на скот местных жителей

CA-NEWS (UZ) - В Хорезмской области специальная группа, состоящая из сотрудников МЧС, службы по отлову бродячих животных и управления по благоустройству, застрелила несколько диких собак, нападавших на скот местных жителей.

Однако некоторые пользователи соцсетей посчитали, что спецгруппа убила неизвестных хищников. В МЧС призвали людей не впадать в панику, сообщив, что убитые звери – это всего лишь определенный вид диких собак.

Житель Хазараспского района Хорезмской области, 70-летний Аминбой, рассказывает: "Это животное появляется в 2 часа ночи. Это хищник. Он нападает главным образом на овец. Поэтому, когда овец возвращают с полей, мы запираем ворота. Даже тех людей, кто работает в поле, отпускают домой после пяти вечера, чтобы предотвратить нападение хищника на них. Пастух по имени Илхом застрелил в одного хищника в конце прошлого года и передал хокима. Ему выдали награду в размере 800 000 сум (около $100)", - рассказал собеседник.

Специалист управления МЧС по Хорезмской области сообщил, что принимаются все меры по устранению угрозы, исходящей от диких собак.

«Две группы из представителей по отлову диких собак, управления по озеленению, ветеринарной службы и наши представители уже три дня находятся в приграничной зоне. Вот на днях распространились видео о диких животных, которые были застрелены. Конечно, после того, как собака одичает, она становится агрессивной. В Шаватском районе одна такая собака уже попала в ловушку. Мы просим людей не создавать панику. Некоторые называют этих животных чудовищем, другие чупакаброй. Таких животных в природе нет. И нет причин для паники, называя диких собак этими названиями".

Ранее сообщалось, что неизвестное животное зверь загрызло около двадцати овец в селе Беруни в Шаватском районе Хорезмской области.